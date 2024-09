Cinciarini a Scafati Una scelta che va accettata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Aveva detto che voleva restare nella massima serie, a tutti i costi, Andrea. E così è andata, alla fine, conche lunedì ha ufficializzato il suo arrivo. I tifosi non l’hanno presa bene, specie quelli che l’avrebbero voluto ancora al timone della Vuelle per provare a riportarla in serie A. Ma la sua è unache va: ‘Cincia’ gioca nella massima serie ininterrottamente da 15 anni e, chissà, questa potrebbe anche essere la sua ultima stagione; comprensibile che voglia disputarla nell’élite del basket, magari per innalzare ancora il suo record, a cui tiene molto, che lo vede re degli assist di tutti i tempi nel basket italiano. Non crediamo sia stata una questione di offerta economica: la Givova non è una big, anche se ha un proprietario appassionato, capace di grandi slanci.