Berlinguer seduce ancora il cinema | arriva la grande ambizione con Elio Germano – Il trailer

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Disponibile da oggi ildi– La, il film incentrato sulla vita del politico e leader del Partito Comunista Italiano Enrico. La regia è di Andrea Segre, giunto così al suo quinto lungometraggio dopo Io sono Li (2011), La prima neve (2013), L’ordine delle cose (2017) e Welcome Venice (2021) ed una lunga serie di documentari. Ad accettare la sfida di interpretare un così importante protagonista della storia politica del nostro Paese,, uno dei più talentuosi e riconosciuti attori della sua generazione, vincitore di un David di Donatello (per Mio fratello è figlio unico), tre Nastri D’argento (La nostra vita, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose e Palazzina Laf), un Prix d’interprétation masculine al Festival di Cannes e un Orso d’Argento come miglior attore per Volevo nascondermi.