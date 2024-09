Violento frontale auto-camion ferito in ospedale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 24 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina, a Pietradefusi, si è verificato un incidente stradaletra una utilitaria e un furgone. Il conducente dell’è stato soccorso dal 118 e trasportato all’di Avellino. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, anche per stabilire l’esatta dinamica del sinistro. LA NOTA ANAS. A causa di un incidente, è provvisoriamente chiuso al transito un tratto della strada statale 7 “Appia”, in corrispondenza del km 289,500, in località Pietradefusi. Il sinistro – sulle cui cause sono in corso accertamenti – si è verificato tra un’ed un furgone ed ha provocato il ferimento di una persona. Allo stato attuale sono in corso le operazioni di recupero del furgone, uscito fuori strada, mediante l’impiego di una gru. La circolazione è deviata in loco.