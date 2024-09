Una vela in memoria di Giancarlo Siani a Casalnuovo

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di martedì 24 settembre 2024) “Non ci toglierete mai ladidi Napoli. «Non ci toglierete mai ladi, con la sua morte è stato tracciato un solco e si è creata una rete straordinaria di persone perbene. Per questo è stato posizionato un banner con il suo volto in Piazza. Una piazza morta, ma ricordiamo che non è morta ladi». Questo il messaggio di un anonimo su una nota pagina di informazione locale,Aut. Da lunedì mattina, 23 settembre, un Camioncon l’immagine diha iniziato a circolare perdi Napoli per ricordare il giorno in cui il giovane giornalista è stato assassinato.