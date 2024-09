Smart centra lupo in strada due ragazze ferite e l' animale muore

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 24 settembre 2024) L'Aquila - Due giovani finiscono in ospedale dopo aver investito un. L'incidente, avvenuto di notte, evidenzia i rischi legati alla fauna selvatica sulle strade. Drammatico incidentele sabato notte lungo via Dei Marsi, nel tratto tra Luco dei Marsi e Trasacco, dove unacon a bordo duedi 21 anni ha investito unche stava attraversando la. L’impatto è stato violento, causando la morte immediata dell’, mentre le giovani sono rimaste. Una delle due è stata trasportata d'urgenza al reparto di Neurochirurgia dell'ospedale di Avezzano per ricevere cure più approfondite, mentre l'altra ha subitopiù lievi. L’incidente si è verificato intorno alle 23:30, in un tratto diche attraversa una zona rurale frequentemente percorsa da animali selvatici.