Serve bus a chiamata nel trasporto pubblico

(Di martedì 24 settembre 2024) "Un servizio dicollettivo a, per rispondere alle lamentele dei cittadini di Vernio, Vaiano e Cantagallo". È questa in sintesi, la mozione depositata dai consiglieri di FdI dei tre Comuni Marco Curcio, Emanuela Paci, Emanuele Millo, Alberto Corsi e quello di Fi Lorenzo Santi, con cui chiedono di attivare questo servizio. "Negli ultimi anni, illocale nei comuni di Vernio, Vaiano e Cantagallo ha mostrato segni evidenti di inefficienza – spiegano i consiglieri in una nota – con un numero sempre crescente di residenti che si lamentano della riduzione delle corse verso le frazioni. Questa situazione ha reso difficile per molti tornare a casa dopo il lavoro, creando disagi nella vita quotidiana dei cittadini".