Sempre meno auto intestate ai giovani

(Di martedì 24 settembre 2024) È lontano oramai il ricordo del boom economico dell’Italia del dopoguerra. Fu in quegli anni infatti che si consolidò il mito dell’, facendo impennare l’industrializzazione delle utilitarie. Il sogno dell’acquisto di una quattro ruote è stato, per generazioni di neopatentati, il più ambito. Ora però, non è più così, e i dati del crollo diaiparlano chiaro. Tra il 2012 e il 2022 questo drastico calo è stato del 33%. In totale, lemobilia guidatori under 25 anni sono scese sotto le 600mila unità. Un dato che sorprende anche perché è in controtendenza rispetto alla crescita del parco circolantenello stesso periodo, che è pari all’8%. Mai leconducenti hanno toccato livelli così bassi. Ma quali sono i motivi all’origine di questo trend negativo? Sicuramente gli elevati costi dell’assicurazione Rc