Schalke | Raul tra i candidati per la panchina

(Di martedì 24 settembre 2024) Losta valutando uno dei propri ex giocatori,Gonzalez, per il ruolo di allenatore. Dopo l’addio di Karel Geraerts nel corso del weekend, il club militante in seconda divisione è alla ricerca di un nuovo tecnico.ha giocato nellodal 2010 al 2012 ed era fortemente apprezzato dai tifosi. Ora ricopre il ruolo di responsabile della squadra riserve del Real Madrid, club per cui ha giocato tra il 1994 e il 2010. L’ex calciatore avrebbe rifiutato lododici mesi fa, con il dirigente Ben Manga che non ha escluso un nuovo contatto: “Da quando sono qui, sento sempre il suo nome non appena qualcuno se ne va. Certo che Raúl è un nome che entusiasma la gente. È normale che si pensi automaticamente al suo nome, e forse lo facciamo anche noi. Se non ci occupassimo di questo nome, allora direste: potrebbe essere arrivato e non ci hanno nemmeno pensato“.