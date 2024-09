Raccolte oltre 450mila firme per il referendum sulla cittadinanza il sito va in tilt

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 24 settembre 2024) AGI – Meno di 50milain una settimana di tempo: sono in numeri che mancano al raggiungimento del quorum nella raccoltaper proporre un, iniziativa che da giorni viaggia a una velocità impressionante. Finora la piattaforma ha conteggiato 459mila, ma lunedì ) è andato in“per i troppi accessi”, spiegano dal comitato promotore. Nel primo pomeriggio, riporta Repubblica, risultava impossibile riuscire a completare la procedura per lasciare la propria firmapiattaforma messa a disposizione del ministero della Giustizia. Problemi del server, hanno spiegato, ma il malfunzionamento si è protratto per qualche ora.