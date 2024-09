Piantedosi a DiviNazione Expo | I terreni confiscati alla mafia ai giovani agricoltori Il programma

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 24 settembre 2024): nuove strategie contro le agromafie, tra repressione e tutela del Made in Italy. Grande partecipazione di publbico in quel di Siracusa ha avuto l’incontro incentato sul contrasto alle agromafie. Il Presidente della Commissione Parlamentare Anti, Chiara Colosimo, ha aperto i lavori sottolineato che la “4.0 richiede un’analisi profonda. Abbiamo assistito a un passaggio da un approccio parassitario a uno imprenditoriale”, ha dichiarato, spiegando che l’attrazione criminale verso attività illecite genera un giro d’affari di circa 24,5 miliardi di euro. Colosimo ha inoltre ricordato che il settore agricolo è spesso vittima di fondi europei sottratti a imprenditori onesti. Tuttavia, ha evidenziato come il Decreto Ministeriale del 4 agosto 2023 sui controlli relativi ai premi PAC abbia rafforzato tali controlli.