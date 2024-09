Paolo Lugiato direttore generale dell’Auditel

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 24 settembre 2024) Il Cdadi Auditel, su proposta del presidente Lorenzo Sassoli de Bianchi, nomina all’unanimitànuovo. Auditel è la società che raccoglie e pubblica gli ascolti televisivi in Italia. Laurea in Bocconi e un Mba alla Harvard Business School,in passato è amministratore delegato di Rtr Rete Rinnovabile, primo operatore italiano nella produzione di energia fotovoltaica di proprietà del fondo di Private Equity inglese Terra Firma. Nel suo curriculum ruoli direttivi in diverse aziende di proprietà della famiglia Merloni, tra cuidel Business Development di Ariston Thermo e amministratore delegato di Novapower. Inizia la carriera nella società di consulenza americana McKinsey & Co.