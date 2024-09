Nubifragio in Toscana | alluvioni strade bloccate Mai cosi tanta acqua

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 24 settembre 2024) Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta sulla, causando allagamenti e numerosi interventi dei vigili del fuoco nelle province di Pisa e Livorno. Le forti piogge hanno messo in difficoltà diversi automobilisti e provocato criticità soprattutto nelle località di Montescudaio, nel pisano, e a San Vincenzo e Castagneto Carducci, nel livornese. Allagamenti e soccorsi nella provincia di Livorno In particolare, la situazione nella provincia di Livorno appare critica. Squadre dei vigili del fuoco provenienti da Follonica, con l’appoggio dei sommozzatori di Livorno e Firenze, sono impegnate in operazioni di soccorso nelle zone di Donoratico, Castagneto Carducci e San Vincenzo. Le forti piogge hanno superato i 200 mm in appena sei ore, con un picco di 219 mm registrato a San Vincenzo e 215 mm a Castagneto Carducci.