Non si sono rivolti la parola un saluto gelido e forte imbarazzo | l’indiscrezione su Stefano de Martino e Alessia Marcuzzi a Tale e Quale Show

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Undurante un fugace ritrovo dietro le quinte di. Sarebbe stato così, infatti, l’ultimo incontro trade, in seguito alquest’ultima sarebbe stata vista “in fortissimo”. Lo riporta Dagospia. I due conduttori sisempre professati amici, motivo per cui è sembrato inusuale l’incontro ‘’ tra i due. Le ragioni di un, riporta Libero, potrebbe però essere legato a un presunto rapporto intimo tra il ballerino e la conduttrice. Lo scorso dicembre, infatti, Belen aveva accusato di tradimentoDedurante una puntata di Domenica In. “Ho chiacchierato anche con le diverse signorine – spiegò la modella argentina a Mara Venier -.state carine, hanno ammesso subito tutto. Una decina.arrivata a dodici poi ho smesso di chiamare”.