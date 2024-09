Mulino Caputo celebra il centenario con un premio a sostegno della creatività giovanile

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 24 settembre 2024) Coinvolgere le nuove generazioni avvicinandole alla, con l’obiettivo di supportare i giovani nell’espressione delle proprie capacità artistiche e generare un impatto positivo sul territorio. Questo l’obiettivoprima edizione del, istituito in occasione deldi, azienda campana fondata nel 1924 e rinomata per la produzione di farine di alta qualità. Un’iniziativa di mecenatismo d’impresa significativa, volta non solo a sostenere i giovani talenti ma anche a stimolare un dialogo proficuo fra le aziende e laartistica.