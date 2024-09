Meloni Conte e Renzi che parlano inglese? Il post di FdI fa impazzire la sinistra | insulti osceni | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) "Differenze sostanziali", scrive l'account X di Fratelli d'Italia. Due sole parole e uncondiviso in cui accostano gli interventi internazionali di tre degli ultimi cinque premier italiani, Matteo, Giuseppe(due volte, prima gialloverde e poi giallorosso) e Giorgia. Non c'è bisogno di ulteriori dettagli o spiegazioni, basta cliccare play e ascoltare: le "differenze sostanziali" sono sul modo in cui i tre leader interloquiscono in, all'estero. Questione di studio, attitudine, preparazione. L'maccheronico die il mitologico "Schock bicos" diviene accompagnato dalla ironica musichetta del mandolino, che indica da sempre le figuracce italiane nel mondo.