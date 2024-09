Mario Rui non ci sta interpellata l’AIC | fatta una richiesta al Napoli!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 24 settembre 2024) Importante novità per la questioneRui, nelle ultime ore il calciatore ha coinvoltouna precisaal. Ilprepara la gara contro il Palermo in Coppa Italia di giovedì sera. La squadra di Antonio Conte dovrà provare a superare il turno, anche per continuare a disputare la coppa nazionale, unica competizione di questa stagione degli azzurri oltre al campionato. Probabile che il mister si affidi a un ampio turnover, dando spazio a chi fin qui ha giocato molto poco. Possibili gli innesti nell’undici titolare di calciatori quali Rafa Marin, Gilmour, Folorunho, Ngonge, Raspadori e Simeone. Chi invece resterà fuori èRui, rimasto fuori rosa dopo aver rifiutato tutte le offerte pervenute durante la sessione di calciomercato, nonostante ilavesse chiarito al calciatore che non facesse più parte dei progetti tecnici.