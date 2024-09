Maltempo in Valdarno Allagamenti a San Giovanni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Arezzo, 24 settembre 2024 – Ilè stato interessato nella serata di ieri da un fortecon un temporale che si è abbattuto sia nel fondovalle che nelle zone collinari. A San, a causa delle forti piogge, come vediamo nel video in alto, si è allagato il sottopasso del Ponte alle Forche, con molte auto costrette a fare retromarcia e a trovare strade alternative. Sulla vicenda è intervenuto Tommaso Pierazzi, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle di Arezzo che dopo aver postato il video ha sottolineato che “ad ogni pioggia autunnale si ripetono le solite difficoltà. Purtroppo non c’è cultura della manutenzione. Ormai è diventata prassi intervenire quando i danni ci sono già stati. L’Emilia Romagna, Campi Bisenzio, dovrebbero avero insegnato qualcosa”.