Luna Rossa-Ineos previsto vento forte per i primi giorni Ben Ainslie gongola…

(Di martedì 24 settembre 2024) -2. Mancano ormai dueall’inizio diBritannia, finale della Louis Vuitton Cup 2024 che stabilirà la sfidante del Defender Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. L’ultimo atto della Challenger Selection Series si disputerà al meglio delle 13 regate, quindi avrà la meglio il primo team che raggiungerà quota 7 punti. Il calendario, meteo permettendo (in caso di eventuali rinvii verranno utilizzate anche delle giornate supplementari per recuperare), prevede due match race al giorno il 26, 28 e 29 settembre, poi l’1, il 2 ed il 4 ottobre, con l’eventuale spareggio sul 6-6 sabato 5 ottobre. Le condizioni del campo di regata potrebbero ovviamente influenzare l’andamento della serie, favorendo maggiormente le caratteristiche di una delle due barche.