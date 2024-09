L’Intermezzo di Sally Rooney E il no alla tv

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024)vigilia del debutto di Intermezzo, il suo quarto romanzo e uno degli avvenimenti letterari dell’anno,rivela al New York Times di aver deciso "per ora" di non accettare offerte per adattare il suo terzo libro, Dove sei, mondo bello, per il piccolo schermo. "Ho pensato che è il momento giusto per fermarsi e lasciare al romanzo il tempo di essere se stesso per un poco", ha detto la trentatreenne scrittrice irlandese che aveva personalmente scritto la sceneggiatura di Persone normali e lasciato che altri lavorassero al suo Parlarne tra amici con risultati, a giudizio dei critici, non particolarmente smaglianti.