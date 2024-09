La legge urbanistica? Non è stata un errore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) "Laregionale del 2017 un? Proprio no". L’ex governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini difende ’senza se e senza ma’ lafinita nel mirino del compagno di partito e sindaco Matteo Lepore. E ribatte, con forza: "Se mi portate una Regione che ha unapiù restrittiva della nostra io la copio, ma non c’è", dice il presidente del Pd ieri all’hotel ’Il Guercino’, ospite del Salotto di Patrizia Finucci Gallo. Un ritorno, per la prima volta da europarlamentare, in una platea di ’salottieri’ e qualche politico, dal segretario regionale dem Luigi Tosiani ai dem Davide Di Noi e Giorgia De Giacomi. Bonaccini, in divisa d’ordinanza giacca scura e mocassini, ricorda la bontà del provvedimento regionale grazie al quale "abbiamo tagliato 20 ettari di suolo edificabile".