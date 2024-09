La confessione choc Il figlio in diretta tv | | Sì ho ucciso mia madre Non ce la facevo più

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) "Si, l’ho uccisa io. Non ce lapiù, non riuscivo a gestirla, stava troppo male. Come l’ho fatto? L’ho strangolata. Ho provato prima con il cuscino, poi con la federa e infine con i laccetti. Non avevamo litigato; ogni tanto mi faceva arrabbiare ma non diventavo matto. L’ho fatto di istinto". Ha confessato, come un fiume in piena, di averla propriaieri pomeriggio Lorenzo Carbone, il 50enne ricercato dai carabinieri dopo che la sorella, entrando in casa, a Spezzano, domenica pomeriggio aveva rinvenuto nel letto il corpo privo di vita della80enne, Loretta Levrini. Unaquella di Carbone, fatta non davanti al magistrato ma davanti alle telecamere di Mediaset.