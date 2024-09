La città saluta don Donghi Esposta per l’occasione la Croce da Guinness

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) Bagno di folla per il saluto a don Massimoche lascia dopo anni la. Bagno di folla ma anche di colore: per onorare l’ultima messa cassinese del don l’esposizione, per le vie centrali, dellada Guinnes, 162 metri per 80, realizzata lo scorso anno dal gruppo di donne cassinesi Eterne ragazze. Era statauna prima volta in occasione della Via Crucis pasquale dell’anno passato. Domenica ha dato un tocco di suggestione al saluto al parroco, ma anche al benvenuto al nuovo prevosto, don Luigi Peraboni.in festa dalle prime ore del mattino: la posa dellapoi benedetta, alcune modifiche viabilistiche già notificate alla cittadinanza, una Santa Messa gremita di cittadini emozionati.