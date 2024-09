Jacobelli | Inter siamo all’inizio Ci vuole una cosa dopo il derby

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 24 settembre 2024) Questo inizio di campionato lascia molte sorprese, tra queste il Torino primo in classifica e l’in crisi di risultati. Xavierpredica però molta calma su TMW Radio. SOLO L’INIZIO – Appena un mese e mezzo ddel campionato,rotto tra l’altro anche dalla pausa per le nazionali. Xavierpredica infatti calma sulla classifica: «solo alla quinta giornata. E’ un campionato intrigante, il Torino è dal 1976 che non si ritrovava da solo in testa e la dice lunga su Vanoli e il suo gruppo. Dietro però c’è un gruppone con tante big che non si sono azionate. Gli impegni europei si stanno ripercuotendo e lo faranno anche più avanti. Non si può pretendere che una squadra che cambia radicalmente guida e uomini sia subito in palla. Sarà il tempo a dirci.