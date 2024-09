Incendio nell’emporio cinese trovato presunto responsabile del rogo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 24 settembre 2024) Il tragicoche ha distrutto un emporioin via Ermenegildo Cantoni a Milano la sera del 12 settembre, causando la morte di tre giovani di 17, 18 e 24 anni, sembra avere finalmente un. Secondo le ultime indagini, l’autore delsarebbe un uomo di origine nordafricana, identificato grazie alle riprese delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. L’uomo, già sospettato per aver minacciato i proprietari dell’emporio solo poche ore prima dell’, avrebbe avuto motivi legati a una richiesta estorsiva. Le minacce, infatti, sarebbero state collegate alla restituzione di una somma di denaro che l’indagato avrebbe preteso per conto di terzi. Questo dettaglio rafforza l’ipotesi che ilpossa essere stato appiccato come ritorsione per il mancato pagamento di tale somma.