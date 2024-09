Il tabellone di Sinner nell’ATP di Pechino | i possibili avversari turno per turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 24 settembre 2024) Appena sorteggiato ilprincipale del prestigioso ATP 500 diche vedrà al via grandi nomi: su tutti Jannik, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev.che è il campione in carica e lo scorso anno vinse nell’ordine con Dimitrov, Alcaraz e Medvedev e proprio dalla Cina cominciò la sua ascesa inarrestabile verso il numero 1. Quest’anno per la prima forza del ranking mondiale la sfida al primosarà contro Nicolas Jarry: il cileno sta attraversando un periodo davvero difficile, ha vinto un solo match da maggio la settimana scorsa con Klein. Secondoche sarà invece contro uno tra Jan-Lennard Struff e Stan Wawrinka, con il tedesco che con il suo gioco esplosivo potrebbe creare qualche difficoltà in più.