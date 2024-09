I 75 anni di monsignor Benotto | Sarà il Santo Padre a dirmi quando andrò in pensione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) di Gabriele Masiero Settantacinquecompiuti ieri. Per l’arcivescovo GiovPaolo, nel diciassettesimo anno di episcopato, è arrivata l’età della. "Ma - dice in un colloquio con La Nazione -il Papa ain, ora comincia l’iter per la nomina del nuovo arcivescovo e nessuno, a parte il, può sapere quanto durerà". In questi mesi però si aprirà l’anno giubilare. "Il percorso è già tutto impostato. Ho già fatto gli incontri con i vicariati per l’organizzazione del giubileo, chiunque prenderà il mio posto troverà dunque tutto già pronto, ma non finisce certo oggi (ieri, ndr) il mio servizio nella chiesa pisana, anzi tra pochi giorni firmerò un atto fondamentale". Quale? "La prossima settimana firmerò la compravendita dei terreni e degli immobili a San Giusto dove nascerà la mensa dei poveri di Pisa.