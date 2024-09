Fondazione Marchesi grande festa per i 20 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) L’"ospedale nacque nel 1829, frutto del lascito al paese dell’immortale sopranista Luigi. Che, alla sua morte, destinò a "ricovero per poveri infermi" la sua sontuosa villa inzaghese. Ma ha vent’tondi la, che da due decenni gestisce la struttura, oggi Rsa per settanta ospiti, centro diurno per anziani e centro poliambulatoriale. Per celebrarli una, cui hanno preso parte con lo staff dellaospiti, famiglie, amministrazione comunale, associazioni e tanti amici. Ladel ventennale è stata anche l’occasione di un doppio taglio del nastro: quello del giardino da poco restaurato e quella della Sala delle colonne, a sua volta fatta oggetto di restyling.