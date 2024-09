Femminicidio a Torino 34enne uccisa con una coltellata dall' ex marito

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 24 settembre 2024) Una donna di 34 anni è morta dopo essere stata acdalda cui si era separata. L'omicidio è avvenuto nella notte a, in via Cigna, quartiere Barriera di Milano. La vittima, di origine tunisina, secondo una prima ricostruzione, al culmine di una lite sarrebe stata colpita al torace'ex. Trasportata all'ospedale San Giovanni Boscoa Croce Verde di Villastellone laè morta poco dopo il suo arrivo. L'ex, anche lui tunisino, 48 anni, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile mentre scappava in strada inseguito dal figlio 13enne.