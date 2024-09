Eccellenza - I giocatori più in forma della giornata Polo e Parrini prove di concretezza Scandicci è Fedele ai Del Pela

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Nel girone B lodi Ventrice si è rimessa in modalità campionato centrando la prima vittoria che gli consente di fare un passo in avanti: fra i pali vanta un numero uno comeche ha dato sicurezza a tutto il reparto su cui loha centrato il successo. In difesa non passano inosservate ledi Stella (Affrico) che in più occasioni ha sbarrato la strada agli avantiSinalunghese, mentre nel settore di sinistra Fanetti (Antella) con le sue scorribande laterali ha creato problemi al reparto difensivoRondinella, arrivando anche a graffiarla, rimettendo il risultato in parità. Per i due ruoli centrali di difensa, Longo (Affrico) in queste prima gare non ha avuto rivali, più c’è da aggiungere il giovane Bigazzi (Lanciotto Campi) un 2006, un difensore che ha classe e temperamento, già sotto osservazione da squadre maggiori.