Come fa l’Italia a scegliere il film candidato agli Oscar?

(Di martedì 24 settembre 2024) Ilchesceglie di candidare ai prossimi premiMigliorInternazionale, è deciso da un Comitato di Selezione apposito, istituito presso l’Anica, che è l’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Digitali. Il Comitato opera la sua scelta su un gruppo di lungometraggi, proposti per autocandidatura, la cui prima distribuzione in Italia o in un altro Paese, purché al di fuori degli USA e dei loro territori, sia avvenuta (o sia in previsione) nel periodo compreso tra il primo novembre 2023 e il 30 settembre 2024. Su quali basi? Sulla maggiore possibilità di avere chance di vittoria e di contare (anche) su una distribuzione americana efficace.