Civitavecchia operatori in azione per ripulire la città

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024 –innel quartiere di Borgata Aurelia. Con questo nuovo piano operativo “accurato” di pulizia dei quartieri, fortemente voluto dal CdA di CSP srl, si vuole restituire decoro ad ogni zona dellae contrastare preventivamente degrado e abbandono di ogni area. Queste le vie interessate, tra le altre, dagli interventi di pulizia, sfalcio e lavaggio delle strade della Borgata Aurelia: via Respighi, via Ponchielli, via Tosti, via Mozart, via Cimarosa, via Debussy, via Donizetti, via Wagner, Piazza Strauss. Gli interventi eseguiti Spazzamento strade al centro storico e traverse di Viale Baccelli. Interventi anche in Piazza Leandra, via della Fiora, via della Fiumaretta, via Tevere, via del Mignone, via Ticino, via R. Puri, Via Arno e via Fontana.