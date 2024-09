Che cos’è lo Zecchino d’oro amatissimo da grandi e piccoli

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 24 settembre 2024) Nato nel 1959 da un’idea di Ciro Tortorella, lo, dal nome omonimo della moneta del Ducato di Venezia, è il festival musicale dedicato ai bambini per eccellenza. Un valore che, nel 2008 viene riconosciuto anche dall’UNESCO attraverso l’attribuzione della targa Patrimoni per una cultura di pace, consegnata alla trasmissione. La sua storia, dunque, è piuttosto lunga e costellata da molti successi. Come detto la prima edizione videata e presentata da Ciro Tortorella che, nei panni del Mago Zurlì, diventa una presenza consolidata dell’evento. L’altro elemento cha ha caratterizzato la manifestazione, poi, è la presenza di Mariele Ventre, direttrice dello storico Piccolo Coro dell’Antoniano, destinato ad accompagnare le esibizioni deiartisti. Entrambi arrivano nel mondo dellonel 1963, quando questo viene ospitato dai frati minori dell’Antoniano.