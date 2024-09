Champions League è deciso | la finale non si giocherà a San Siro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 24 settembre 2024) Milano non ospiterà ladelladel 2027. La decisione è stata ufficializzata dalla UEFA, che ha revocato l’assegnazione dell’evento alla città lombarda a causa dell’incertezza legata a possibili lavori di ristrutturazione nello stadio di San. Questo sviluppo rappresenta una significativa battuta d’arresto per la città, che ambiva a ospitare uno degli eventi sportivi più prestigiosi al mondo. Secondo quanto comunicato dalla UEFA, il Comune di Milano non è stato in grado di garantire che lo stadio e l’area circostante non sarebbero stati coinvolti in lavori di ristrutturazione durante il periodo previsto per ladel 2027. Per questo motivo, la federazione calcistica europea hadi riaprire la procedura di selezione per la scelta della nuova sede, con una decisioneche sarà annunciata tra maggio e giugno del 2025.