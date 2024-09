ATP Pechino 2024 Fabio Fognini eliminato nelle qualificazioni da Rinderknech

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 24 settembre 2024) Si ferma subito il cammino didell’ATP 500 di. Il tennista ligure è stato sconfitto in rimonta al primo turno dal francese Arthur, che si è imposto con il punteggio di 3-6 6-2 6-3 dopo due ore e dieci minuti di gioco. All’Italia restano dunque in tabellone Jannik Sinner, numero uno del seeding, Lorenzo Musetti (n°6), Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego. Tornando alla partita di, il ligure ha commesso addirittura nove doppi falli e quarantotto errori non forzati, uno in più del francese. L’azzurro ha concluso anche con ventitré vincenti rispetto ai ventotto di un, che ha messo a segno ben sedici ace. Ottimo avvio di partita di, che nel quarto gioco strappa a zero il servizio all’avversario e scappa poi sul 4-1.