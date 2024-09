Amazon | la TV LG QNED 50’ è attualmente in offerta al minimo storico

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 24 settembre 2024) Su, se alla ricerca di un televisore, vi segnaliamo che la TV LG50' èin sconto alSe avete l'esigenza di trovare un nuovo televisore che abbia delle buone prestazioni così da godervi al meglio il tempo in casa, ci pensacon un'da tenere sicuramente d'occhio. In questo caso, ad essere scontata, è la TV LG50'',disponibile a 699,00€ sul sito, con uno sconto del 30% sul prezzo consigliato indicato (999,00€). Nel momento in cui stiamo scrivendo questa segnalazione, quindi, avete la possibilità di risparmiare qualcosa sul prezzo consigliato, prendendo per voi uno schermo che non ha nulla da invidiare agli altri modelli sul mercato. Se interessati al recupero, o anche soltanto