Almanacco del 24-09-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 24 settembre 2024)del giorno martedì 17 settembre Oggi la chiesa ricorda San Roberto Bellarmino il nome Roberto di Germanico odelberg composto da Old trama Eberhard brillante illustre Buona giornata da Francesco Vitale il proverbio di oggi metti roba in un Cantone È vera la sua stagione sono nati oggi rhinol Messner Sergio Japino Anastasia Aisha Com’è che veniva detto e noi andiamo a fare gli auguri nati di oggi buon compleanno a ora a Viviana Ciao Viviana Buona giornata buon compleanno a Giuseppe e poi a Massimiliano Francesca Tiziana Florindo Marco salutiamo anche Nicola Alice buonissima giornata siamo pronti a fare il nostro viaggio nel tempo che ci porta in quel 17 settembre 1787 quando viene firmata a Philadelphia la Costituzione degli Stati Uniti d’America Trump Che tuttora vigenti 17 settembre 1907 viene fondata la Harley Davidson Motor Company il mitico marchio di motociclette che ...