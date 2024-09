Al Thani | Guerra a Gaza è genocidio

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 24 settembre 2024) 22.15 Ladi Israele aè un "crimine di". Lo ha detto l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al, all'Assemblea Generale dell'Onu. "La palese aggressione al popolo palestinese nella Striscia è l'aggressione più barbara abominevole e diffusa che viola i valori umani e le convenzioni e i diritti internazionali". Per re Abdullah di Giordania, Israele ha "scatenato un terrore senza precedenti" suche è "al di là di ogni giustificazione"."La Giordania non sarà patria alternativa per i palestinesi".