80’s Dark Rome | le foto di Dino Ignani al Museo di Roma in Trastevere

(Di martedì 24 settembre 2024) Fino al 10 novembre, ildiinospita la mostra “”. In esposizione circa duecentografie con cuiracconta ladegli anni Ottanta del secolo scorso, la moda e il look dell’epoca. Pochi anni dopo l’esplosione del punk, in Italia viene chiamatauna cultura di strada non riconducibile a un’unica tendenza musicale ma identificata soprattutto dal proprio look, in cui il colore nero assume un’inedita valenza simbolica. Il termine look entra nel nostro linguaggio per indicare qualcosa che va ben al di là del modo di vestire: l’attitudine a vivere l’aspetto esteriore come un progetto vero e proprio, in cui, oltre all’abbigliamento, entrano in gioco gli accessori, l’acconciatura (taglio e colore), il make-up.segue e documenta questo fenomeno.