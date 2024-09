Vinicio Capossela | Sciusten Feste N 1965 è il nuovo album in uscita il 25 ottobre Dal 26 ottobre in tour

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2024)N.è il titolo delinil 25per Warner Music Italy Pre-order: https://wmi.lnk.to/n.Il disco esce in concomitanza con il film-documentario Natale Fuori Orario, che sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma il 17. Trailer: https://youtu.be/NP1n-szeSg Dal 26al via il“Conciati per le” in Italia e in Europa Cover- artwork di Jacopo Leone– foto di Simone Cecchetti Non esattamente un disco natalizio. Un disco per la festa. Per le sue euforie e per le sue malinconie.N.è ildiinvenerdì 25per Warner Music Italy. Prodotto per La Cupa dae Alessandro “Asso” Stefana, registrato tra il 2020 e il 2021 insieme alla storica band del cantautore,N.