Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2024 ore 15 | 30

(Di lunedì 23 settembre 2024)DEL 23 SETTEMBREORE 15.20 ARIANNA CAROCCI UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, PER TRAFFICO INTENSO, SI RALLENTA TRA CASSIA VEIENTANA E FLAMINIA. IN ESTERNA, INVECE, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO INCOLONNAMENTI TRA LAURENTINA E APPIA. ALTRO INCIDENTE IN VIA DEI CASTELLINI ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER VIA LAURENTINA, CODE IN DIREZIONE DI. RICORDIAMO, INFINE, CHE PER LA GIORNATA DI OGGI LA PROTEZIONE CIVILE HA EMESSO UN BOLLETTINO DI ALLERTA METEO: SONO POSSIBILI PRECIPITAZIONI, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O BREVE TEMPORALE, SU TUTTA LA. RACCOMANDIAMO PRUDENZA ALLA GUIDA. DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral