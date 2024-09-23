Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2024 ore 15:30 (Di lunedì 23 settembre 2024) Viabilità DEL 23 SETTEMBRE 2024 ORE 15.20 ARIANNA CAROCCI UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, PER TRAFFICO INTENSO, SI RALLENTA TRA CASSIA VEIENTANA E FLAMINIA. IN ESTERNA, INVECE, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO INCOLONNAMENTI TRA LAURENTINA E APPIA. ALTRO INCIDENTE IN VIA DEI CASTELLI RomaNI ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER VIA LAURENTINA, CODE IN DIREZIONE DI Roma. RICORDIAMO, INFINE, CHE PER LA GIORNATA DI OGGI LA PROTEZIONE CIVILE HA EMESSO UN BOLLETTINO DI ALLERTA METEO: SONO POSSIBILI PRECIPITAZIONI, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O BREVE TEMPORALE, SU TUTTA LA Regione. RACCOMANDIAMO PRUDENZA ALLA GUIDA. DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2024 ore 11:30 - 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA APPIA MENTRE IN ESTERNA CODE, TRA PONTINA, E CASILINA SU VIA OSTIENSE CODE PER #INCIDENTE ALTEZZA #STAZIONE DI ACILIA VERSO ROMA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO SULL’A91 ROMA FIUMICINO CODE ALTEZZA VIA DELLA MAGLIANA VERSO IL CENTRO SI STA IN CODA SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CODE SULLA CASILINA ALTEZZA BORGHESIANA E SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I CASI NELLE DUE DIREZIONI DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral . romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2024 ore 10:30 - 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA APPIA MENTRE IN ESTERNA CODE, TRA PONTINA, E CASILINA SU VIA OSTIENSE CODE PER #INCIDENTE ALTEZZA #STAZIONE DI ACILIA VERSO ROMA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO SULL’A91 ROMA FIUMICINO CODE ALTEZZA VIA DELLA MAGLIANA VERSO IL CENTRO SI STA IN CODA SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CODE SULLA CASILINA ALTEZZA BORGHESIANA E SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I CASI NELLE DUE DIREZIONI DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral . romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2024 ore 09:45 - 35 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SU VIA OSTIENSE CODE PER #INCIDENTE ALTEZZA #STAZIONE DI ACILIA VERSO ROMA SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA, E TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E NOMENTANA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA CASSIA E AURELIA, TRA ROMA FIUMICINO E PONTINA, TRA CASILINA E A 24 SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 CODE DA TOR VERGATA AL RACCORDO ORA LE CONSOLARI SULL’A91 ROMA FIUMICINO CODE DAL RACCORDO ALLA COLOMBO VERSO IL CENTRO SI STA IN CODA SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA SEMPRE CODE ALTEZZA AEROPORTO DELL URBE TUTTO VERSO IL CENTRO CODE SULL’APPIA ALTEZZA AEROPORTO DI CIAMPINO CI SPOSTIAMO SULLA STATALE PONTINA SI RALLENTA DA POMEZIA NORD A CASTEL DI DECIMA E DA SPINACETO AL RACCORDOIN DIREIZONE ROMA DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Ospedale di Narni e Amelia. Approvato il progetto esecutivo, si procede adesso con la validazione dello stesso. Positivo il confronto con l'... - ...adeguare la viabilità di accesso dalla strada ex statale 205 Amerina, sia l'avvio di quello per la costruzione del nuovo modernissimo ospedale agognato da una generazione". Foto: https://www.regione. umbrianotizieweb
- Milia (FI) "da Anas serve un aggiornamento costante sullo stato dei lavori dello svincolo Aeroporto" - Calabria Reportage - ...avanzamento lavori " per un intervento fondamentale che apporterà un miglioramento della viabilità ...è un tassello fondamentale per supportare il rilancio dello scalo messo in atto dalla Regione ... calabriareportage
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma