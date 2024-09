Traffico Roma del 23-09-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Buongiorno e Bentrovati da redazione intenso ilin queste prime ore della giornata con incolonnamenti sulle consolari in entrata in città ricordiamo che sulla tangenziale est e fino alle 4 di ottobre rimane chiuso per lavori lo svincolo per immettersi su via Prenestina per chi viaggia in direzione di San Giovanni per lavori di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera chiusi i due svincoli di collegamento di via Trionfale via Acquedotto del Peschiera via alla linea bus 446 chiusure notturne per lavori che interessa la galleria Giovanni XXIII dalle 22 alle 6 chiuso il tunnel in direzione di via della Pineta Sacchetti per interventi tra via del Foro Italico e via Pineta Sacchetti sempre per lavori Questa notte rimane chiuso il Sotto via Guidi dalle 22 alle 6 da Corso d’Italia e piazza della ...