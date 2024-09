Sport da combattimento ’Sparring day’ in palestra

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) BOXE Sabato scorso presso ladi Ferrara Boxe, organizzato dal coach Zucco, si è svolto uno “Sparring day” di atleti agonisti e professionisti venuti da varie regioni quali Trento, Marche, Veneto, Toscana ed Emilia-Romagna. Protagonista della giornata il pluricampione del mondo di Muay Thai Martin Meoni, che in collaborazione con il maestro del team ferrarese Zucco, nome noto nel settore da anni, danno questa opportunità a chiunque voglia partecipare. Queste le parole del maestro Zucco: "Organizzo questa giornata in vista dei prossimi eventi, che ogni atleta ha in programma per mettersi alla prova e restare sempre pronto ad ogni possibilitàiva che gli si presenti davanti. Un grosso in bocca al lupo a tutti gli atleti presenti per le competizioni che si svolgeranno a breve".