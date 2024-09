Sorteggio Atp Pechino 2024 in tv | data orario canale e diretta streaming con Sinner

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 23 settembre 2024) La, l’, ile tutte le informazioni per seguire ildel tabellone principale del torneo ATP 500 di, evento in programma dal 26 settembre al 2 ottobre sul cemento cinese. Occhi puntati su Jannik, numero uno al mondo e campione in carica, al ritorno in campo dopo la cavalcata trionfale a Flushing Meadows. Oltre all’altoatesino, al via ci saranno tanti altri big (da Alcaraz a Zverev, passando per Medvedev e Dimitrov) e altri azzurri, come Musetti, Cobolli e Sonego. COPERTURA TV La cerimonia delandrà in scena martedì 24 settembre alle ore 08:30. Non è prevista una copertura televisiva della procedura degli accoppiamenti, tuttavia sarà possibile seguire tutti gli aggiornamenti sulle pagine social del torneo cinese. In alternativa, Sportface.it monitorerà minuto per minuto l’evento, fornendo ai propri lettori unatestuale.