Rapito a 6 anni ritrovato settant’anni dopo per caso | la storia di Luis Armando Albino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Roma, 23 settembre 2024 –scompare a soli seinel 1951, mentre gioca in un parco di West Oakland, in California.settant’riesce incredibilmente a riabbracciare la sua famiglia grazie a un ritrovamento reso possibile da un test del Dna online, vecchie foto, ritagli di giornale e l’incessante tenacia dei suoi cari. È la risoluzione insperata di un rapimento che sembrava ormai destinato a restare irrisolto. La suaha commosso il mondo intero. Cosa accade il 21 febbraio 1951?, bambino di origine portoricana, gioca sotto gli alberi di un parco con il fratello maggiore, Roger. All'improvviso, una donna con una bandana in testa si avvicina ai due fratellini. Parla uno spagnolo fluente e, con tono rassicurante, propone loro di comprare delle caramelle. Convincea seguirla e da quel momento, il bambino scompare senza lasciare traccia.