Rapito a 6 anni nel 1951 ritrova la sua famiglia per caso 73 anni dopo | l’incredibile storia di Luis Armando Albino

(Di lunedì 23 settembre 2024) Era statoda bambino nela Oakland, in California. Oltre settant’è statoto dall’altra parte degli Stati Uniti grazie a un test del Dna online fatto “solo per divertimento”. Unaincredibile, quella di. Oggi quest’uomo di origini portoricane – padre e nonno di 79– è un pompiere in pensione e un veterano dei marines che ha prestato servizio durante la guerra in Vietnam. Ma quella che ha vissuto è una vita diversa da quella a cui era destinato. Il 21 febbraio, quando aveva solo 6Alberto stava giocando in un parco con il suo fratello maggiore: una donna lo attirò promettendogli che gli avrebbe comprato delle caramelle. Invece lo rapì e lo portò con sé in aereo sulla costa orientale, dove lo affidò a una coppia che lo ha cresciuto come fosse suo figlio.