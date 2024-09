MotoGp Misano Marc Marquez contro Bastianini | Il sorpasso su Martin? Io li ho fatti e dico che meritava una penalità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) In pista ha fatto dei sorpassi oltre il limite uno dei suoihi di fabbrica. Soprattutto per questo stupiscono le parole dial termine del Gran Premio didell’Emilia-Romagna, vinto da Eneacon unall’ultimo giro ai danni di Jorge. La manovra del pilota italiano è stata certamente al limite è ha provocato grandi polemiche dopo la gara diha prima rivolto un gestaccio verso l’avversario, poi gli animi si sono calmati ma lo spagnolo della Pramac era chiaramente nero a fine gara. Sul caso è intervenuto appunto, con un commento netto: “Secondo me doveva essere penalizzato con l’arretramento di una posizione. Ma la Direzione Gara ha deciso diversamente”. Insomma, perdoveva essere data la vittoria aal termine del Gran premio.