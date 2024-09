Media ' fonti israeliane ritengono per ora che Sinwar sia vivo'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024)della sicurezza riferiscono che Yahya, il principale leader di Hamas nella Striscia di Gaza, è stato fuori contatto per un po' di tempo, il che ha spinto a indagare sulla causa del suo silenzio. Le valutazioni attuali, secondo quanto riferisce Israel Hayom che citadella sicurezza, indicano tuttavia chesiae stia usando ostaggi come scudi umani. Le autorità comunque stanno esplorando anche altri scenari, in particolare data la recente campagna di bombardamenti di Israele che ha preso di mira i tunnel nelle aree in cui si ritiene chesi nasconda. Al momento non ci sono altre conferme, né una posizione ufficiale dell'Idf sul tema.