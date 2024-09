Ma i bomber sono Bertola e Schiavi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Detto delle grandi aspettative riposte in Francesco Pio Esposito da una parte e Giuseppe Antonio Panico dall'altra, veniamo agli insospettabili capocannonieri fin qui di Spezia e Carrarese. Il club ligure si crogiola dell'atipica verve offensiva di Nicolò, difensore centrale di 192 centimetri nato proprio a Carrara e prodotto del fiorente vivaio, che ha lasciato la Liguria soltanto nel 2022-23 per vivere una stagione in prestito al Montevarchi. Il classe 2003, infatti, ha battezzato il campionato in corso segnando all'esordio nel 2-2 a Pisa e si è ripetuto lo scorso primo settembre al Picco nel successo per 2-1 contro il Cesena. Analogo discorso per Nicolás Adrián, mediano di rottura italo-argentino cresciuto nel Rafaela e arrivato a Carrara nell'estate del 2022 dopo le esperienze con Novara, Modena, Cuneo e Juve Stabia.