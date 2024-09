Libano | ferito il numero 3 di Hezobbalh Israele | Attaccati 1 100 obiettivi Beirut | 356 morti anche 24 bambini 

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di lunedì 23 settembre 2024) Divampa la guerra in. L'esercito israeliano ha aumentato la pressione su Hezbollah colpendo almeno "1.100" della milizia filoiraniana tra la valle della Bekaa e il sud dele, stando al governo libanese, uccidendo oltre 356 persone, tra cui 24 bambini. Lo Stato ebraico ha condottoun nuovo "raid mirato" sulla periferia sud di, il quarto dall'inizio della parallela guerra a Gaza e il secondo in appena tre giorni: questa volta l'obiettivo era Ali Karaki, comandante del fronte meridionale - appena nominato - e3 di Hezbollah, la cui sorte non è ancora chiara L'articoloil3 di: “1.100”.: “35624 bambini” proviene da Firenze Post.