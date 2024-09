L’ex Presidente nei guai | 20 milioni di tasse evase e spese follli scatta il maxi sequestro

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 23 settembre 2024) Stefano Bandecchi, exdi Unicusano e della Ternana, è al centro di un’indagine per evasione fiscale: tutti i dettagli. Stefano Bandecchi, exdell’Università Niccolò Cusano (Unicusano), è al centro di un’indagine per evasione fiscale e appropriazione indebita. Le indagini hanno rivelato che Bandecchi avrebbe utilizzato i fondi dell’ateneo per finanziare uno stile di vita estremamente lussuoso, includendo vacanze in yacht da sogno e viaggi in aerei privati verso destinazioni esotiche come le Bahamas e l’Islanda. Questestravaganti comprendono anche l’affitto dello yacht Agape Rosa per una vacanza estiva del 2020, costata 90 mila euro. Stefano Bandecchi durante un’ospitata a La7 – Screenshot La7 – notizie.comLe autorità hanno messo sotto la lente d’ingrandimento le operazioni finanziarie legate alla galassia di società controllate da Unicusano.